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Жителям российского города объяснили запах газа в воздухе

Жителям российского города объяснили запах газа в воздухе

Жители Астрахани пожаловались на запах газа в городе. Глава российского региона Игорь Бабушкин в своем Telegram объяснил, что явление обусловлено перезапуском Астраханского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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