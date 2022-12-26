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Казахстанские водители смогут легализовать праворульные авто

Казахстанские водители смогут легализовать праворульные авто

Казахстанцам предоставят шанс легализовать иностранные автомобили с праворульным управлением. Об этом на пленарном заседании Сената рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД Казахстана Кайсар Султанбаев.

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