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Планета Пульс

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Врач посоветовал не пить сладкие газированные напитки в жару

Врач Тяжельников: сладкие газированные напитки в жаркую погоду не утоляют жажду Сладкие газированные напитки в жаркую погоду не утоляют жажду, а только приводят к дополнительной нагрузке на организм из-за высокого содержания сахара, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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