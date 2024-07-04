Врач посоветовал не пить сладкие газированные напитки в жару

Врач Тяжельников: сладкие газированные напитки в жаркую погоду не утоляют жажду Сладкие газированные напитки в жаркую погоду не утоляют жажду, а только приводят к дополнительной нагрузке на организм из-за высокого содержания сахара, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.