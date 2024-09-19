35-летняя женщина, истязавшая свою дочь, предстанет перед судом в Иркутской области. Следствие утвердило обвинительное заключение по статьям "Истязание" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
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