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Истязавшая свою дочь предстанет перед судом в Иркутской области

35-летняя женщина, истязавшая свою дочь, предстанет перед судом в Иркутской области. Следствие утвердило обвинительное заключение по статьям "Истязание" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

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