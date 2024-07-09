Дождь с грозой ожидается в Алматы

В ДЧС Алматы обратились к горожанам, передает inAlmaty.kz. В ведомстве сообщили, что 9 июля в горных районах Алматы ожидается сильный дождь, в городе временами ожидается гроза, ветер юго-западный при грозе порывы могут достичь 18-23 метров в секунду.
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