Дождь с грозой ожидается в Алматы

В ДЧС Алматы обратились к горожанам, передает inAlmaty.kz. В ведомстве сообщили, что 9 июля в горных районах Алматы ожидается сильный дождь, в городе временами ожидается гроза, ветер юго-западный при грозе порывы могут достичь 18-23 метров в секунду.