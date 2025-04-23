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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По данным инсайдеров, отменена неанонсированная игра Blade Runner от Supermassive Games

По данным инсайдеров, отменена неанонсированная игра Blade Runner от Supermassive Games

По данным инсайдеров, отменена неанонсированная игра Blade Runner от Supermassive GamesСогласно появившейся информации, неанонсированная игра Blade Runner, которая находилась в разработке в Supermassive Games, была отменена.

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