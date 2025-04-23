По данным инсайдеров, отменена неанонсированная игра Blade Runner от Supermassive Games

По данным инсайдеров, отменена неанонсированная игра Blade Runner от Supermassive GamesСогласно появившейся информации, неанонсированная игра Blade Runner, которая находилась в разработке в Supermassive Games, была отменена.
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