Поисковики ищут семью пропавшего без вести красноармейца Матвея Сорокина,

Родственников красноармейца Сорокина Матвея Николаевича, родившегося под Москвой и пропавшего без вести в 1943 году, ищут поисковики, соощает пресс-служба Поискового движения России 11 июля в соцсети «ВКонтакте».
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