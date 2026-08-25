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Царьград

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Минобороны РФ: "Град" блокировал продвижение ВСУ к Доброполью

Минобороны РФ: "Град" блокировал продвижение ВСУ к Доброполью

Министерство обороны РФ сообщает, что расчеты "Град" 61-й бригады морской пехоты Центральной группировки войск предотвратили продвижение пехоты ВСУ к Доброполью в Донецкой Народной Республике, уничтожив скопление живой силы противника.

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