Минобороны РФ: "Град" блокировал продвижение ВСУ к Доброполью

Министерство обороны РФ сообщает, что расчеты "Град" 61-й бригады морской пехоты Центральной группировки войск предотвратили продвижение пехоты ВСУ к Доброполью в Донецкой Народной Республике, уничтожив скопление живой силы противника.
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