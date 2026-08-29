Мать застрелила 11-месячного сына, потому что не хотела отдавать его отцу

36-летняя Мэдлин Дейли застрелила своего 11-месячного сына Бэзила Стоунера, после чего заявила полиции, что пошла на это, чтобы отец ребенка никогда не смог его увидеть.
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