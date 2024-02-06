Мошенники добрались до НАО: с фейкового аккаунта главы Нарьян-Мара шлют сообщения

НАРЬЯН-МАР, 6 февраля, ФедералПресс. Интернет-мошенники осваивают отдаленные российские регионы. В столице и единственном городе Ненецкого автономного округа – Нарьян-Маре – злоумышленники стали использовать личные данные городского главы Олега Белака.
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