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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Мошенники добрались до НАО: с фейкового аккаунта главы Нарьян-Мара шлют сообщения

Мошенники добрались до НАО: с фейкового аккаунта главы Нарьян-Мара шлют сообщения

НАРЬЯН-МАР, 6 февраля, ФедералПресс. Интернет-мошенники осваивают отдаленные российские регионы. В столице и единственном городе Ненецкого автономного округа – Нарьян-Маре – злоумышленники стали использовать личные данные городского главы Олега Белака.

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