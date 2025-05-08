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Царьград

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Дед Зеленского: от героя войны до противоречий с наследием марганца

Дед Зеленского: от героя войны до противоречий с наследием марганца

Дед Владимира Зеленского, Семён Иванович, воевал в Великой Отечественной войне, освобождая Украину от вермахта, а сам Зеленский теперь передаёт США значительные запасы марганца.

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