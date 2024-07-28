Рейнольдс и Джекман ставят рекорды

Хью Джекман и Райан Рейнольдс Legion-media Забавно, но Рейнольдс получил сертификат Книги рекордов Гиннесса не как актер, а как совладелец Рекс­хэмского футбольного клуба — ипподром клуба был признан старейшим футбольным полем в мире (147 лет и 31 день).