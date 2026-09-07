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Газета «Культура»

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В музее-заповеднике «Царское Село» пройдет праздник

В музее-заповеднике «Царское Село» в тринадцатый раз пройдёт семейный праздник «Яблочный полдень». Мероприятие состоится 12 сентября в историческом оранжерейном комплексе «Верхние теплицы» в Александровском парке.

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