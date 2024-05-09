Как узнать, какая стрижка мне подходит: советы по выбору прически

Вопрос, как узнать, какая стрижка мне подходит, волнует умы тысяч, если не миллионов женщин. Особенно, если вы не любитель экспериментов, на протяжении долгого времени отдавали предпочтения одной и той же стрижке.
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