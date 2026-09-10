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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ираола о замене Барколя: «Никакой травмы нет, просто судороги. У него не было предсезонки, мы работаем над его формой. Я очень доволен – у Брэдли было два выхода один на один»

Главный тренер « Ливерпуля » Андони Ираола высказался о здоровье замененного в матче с « Атлетико » (2:1) Брэдли Барколя .

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