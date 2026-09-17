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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Легкоатлетка Бусалова: «Не помню ни одного тренировочного дня, чтобы Чегин не присутствовал. Всегда в черных очках, капюшоне, маске»

Российская легкоатлетка Ангелина Бусалова рассказала о работе тренера Виктора Чегина в Саранске после пожизненной дисквалификации.

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