«Арктик СПГ 2» произвел первую партию сжиженного газа Теперь можно смело говорить о начале работы проекта «Арктик СПГ 2».
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«Арктик СПГ 2» произвел первую партию сжиженного газа Теперь можно смело говорить о начале работы проекта «Арктик СПГ 2».
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