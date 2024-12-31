В Ярцевском районе отражена атака украинских беспилотников

В Ярцевском районе Смоленской области средствами ПВО отражена атака украинских беспилотников. Как сообщил губернатор Василий Анохин в своём телеграм-канале, обломки одного из БПЛА упали на территории нефтебазы, в результате чего произошёл разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов.