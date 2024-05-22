МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс должен сбивать российские военные самолеты и ракеты над территорией Украины, заявил Владимир Зеленский в интервью The New York Times.
Зеленский предложил НАТО зловещий план против России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Traveller
Чисто нормальный еврейский подход. "Почему только нам по сопатке достаётся?" Давайте и вам достанется в ваших парижах.
Ответить
18 час.
Геннадий Бережнов
Если силы НАТО будут атаковать российские самолеты или ракеты над Украиной с территорий своих стран, то это другое, говорит кровавый клоун. А вот если ракеты из страны "У" полетят в обратку, в те страны откуда они атаковали российские ракеты и самолёты, то это так же не должно вызвать напряжённости! Однако Мир всё ближе к краху цивилизации. Никто не хотел этой войны, но она началась вопреки всему.
Ответить
17 час.
Гарий Щерба
А ВНУКИ и ПРАВНУКИ ФАШИСТОВ из ,,БУНДЕССТАГА,, хоть НЕМНОГО ПОНИМАЮТ ,что если НЕ ДАЙ БОГ ВМЕШАЕТСА НАТО под ,,ЛЮБЫМ СОУСОМ,, , то РОССИЯ ОТВЕТИТ ВСЕМИ ИМЕЮЩИМИСЯ ,,СРЕДСТВАМИ,, и что ВОЗВРАТИТЬ СИТУАЦИЮ УЖЕ НЕУДАСТСА НИ КОМУ ....!!!! П....ДЕТЬ с ТРИБУНЫ это одно а ВОЙНА, ДРУГОЕ..... НЕ ВЕРЯТ ?? , пусть спросят у НЕЗАЛЕЖНИКОВ ...
Ответить
12 час.
Свежие комментарии