info-tses
Новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

info-tses

217 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    А  ВНУКИ  и  ПРАВНУКИ ФАШИСТОВ  из ,,БУНДЕССТАГА,,  хоть  НЕМНОГО ПОНИМАЮТ ,что если  НЕ ДАЙ БОГ ВМЕШАЕТСА НАТО  под ...Зеленский предлож...
  • Геннадий Бережнов
    Если силы НАТО будут атаковать российские самолеты или ракеты над Украиной с территорий своих стран, то это другое, г...Зеленский предлож...
  • Traveller
    Чисто нормальный еврейский подход. "Почему только нам по сопатке достаётся?" Давайте и вам достанется в ваших парижах.Зеленский предлож...

Зеленский предложил НАТО зловещий план против России

Зеленский предложил НАТО зловещий план против России

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс должен сбивать российские военные самолеты и ракеты над территорией Украины, заявил Владимир Зеленский в интервью The New York Times.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Traveller
Чисто нормальный еврейский подход. &quot;Почему только нам по сопатке достаётся?&quot; Давайте и вам достанется в ваших парижах.
Ответить
18 час.
Геннадий Бережнов
Если силы НАТО будут атаковать российские самолеты или ракеты над Украиной с территорий своих стран, то это другое, говорит кровавый клоун. А вот если ракеты из страны &quot;У&quot; полетят в обратку, в те страны откуда они атаковали российские ракеты и самолёты, то это так же не должно вызвать напряжённости! Однако Мир всё ближе к краху цивилизации. Никто не хотел этой войны, но она началась вопреки всему.
Ответить
17 час.
Гарий Щерба
А  ВНУКИ  и  ПРАВНУКИ ФАШИСТОВ  из ,,БУНДЕССТАГА,,  хоть  НЕМНОГО ПОНИМАЮТ ,что если  НЕ ДАЙ БОГ ВМЕШАЕТСА НАТО  под  ,,ЛЮБЫМ СОУСОМ,, ,  то  РОССИЯ ОТВЕТИТ ВСЕМИ ИМЕЮЩИМИСЯ ,,СРЕДСТВАМИ,,  и что  ВОЗВРАТИТЬ СИТУАЦИЮ УЖЕ НЕУДАСТСА НИ КОМУ  ....!!!! П....ДЕТЬ  с  ТРИБУНЫ  это одно а  ВОЙНА, ДРУГОЕ..... НЕ ВЕРЯТ ?? , пусть спросят у  НЕЗАЛЕЖНИКОВ ...
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх