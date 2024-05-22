Зеленский предложил НАТО зловещий план против России

Геннадий Бережнов

Если силы НАТО будут атаковать российские самолеты или ракеты над Украиной с территорий своих стран, то это другое, говорит кровавый клоун. А вот если ракеты из страны "У" полетят в обратку, в те страны откуда они атаковали российские ракеты и самолёты, то это так же не должно вызвать напряжённости! Однако Мир всё ближе к краху цивилизации. Никто не хотел этой войны, но она началась вопреки всему.