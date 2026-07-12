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Пятый канал

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Флаг и гимн все ближе: у российских спортсменов появился шанс вернуться на Олимпийские игры

Флаг и гимн все ближе: у российских спортсменов появился шанс вернуться на Олимпийские игры

Российские спортсмены получили реальный шанс вернуться на Олимпиаду с флагом и гимном. На днях Международный олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения с наших атлетов и временно восстановил Олимпийский комитет России.

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