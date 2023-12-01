Синоптик Цыганов: 7-8 декабря в Москву придут 20-градусные морозы

Завтра, 2 декабря, в Москве ожидается комфортная погода с небольшим снегом. А со следующей недели в столицу придет похолодание, температура воздуха опустится до 20 градусов мороза, рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT.