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Синоптик Цыганов: 7-8 декабря в Москву придут 20-градусные морозы

Синоптик Цыганов: 7-8 декабря в Москву придут 20-градусные морозы

Завтра, 2 декабря, в Москве ожидается комфортная погода с небольшим снегом. А со следующей недели в столицу придет похолодание, температура воздуха опустится до 20 градусов мороза, рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT.

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