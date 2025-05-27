Раскрыта личность пленного российского солдата, сжегшего свою БМП и пытавшего украинцев Юлия ЧелкановаПленный солдат, о котором идет речь, стал объектом обсуждения в российских и украинских медиа после недавнего обмена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии