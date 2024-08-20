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Словесная атака: немцы обвинили Польшу во взрыве «Северных потоков»

Словесная атака: немцы обвинили Польшу во взрыве «Северных потоков»

В отношениях Польши и Германии — новая трещина. На фоне свежих разоблачений германской прокуратуры, обвинившей украинцев во взрыве «Северных потоков», экс-глава разведслужбы ФРГ Август Ханнинг предположил, что президент Польши Анджей Дуда знал о готовящейся диверсии и оказал ей содействие.

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