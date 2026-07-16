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Мировое обозрение

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Лукашенко: Белоруссия представляет собой мирный островок для творческих людей

Лукашенко: Белоруссия представляет собой мирный островок для творческих людей

Беларусь официально объявила себя «мирным островком» для творцов. Звучит красиво. Но что за этим стоит — реальная поддержка или политический жест? Разберемся на примере только что открывшегося «Славянского базара» в Витебске.

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