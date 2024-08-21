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Продление летних каникул: Минобразования сделало заявление о смещении учебного года

Продление летних каникул: Минобразования сделало заявление о смещении учебного года

Продление летних каникул: Минобразования сделало заявление о смещении учебного года Юлия ЧелкановаВ последнее время в российских социальных сетях активно обсуждаются слухи о том, что начало учебного года может быть перенесено на 1 октября 2024 года.

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