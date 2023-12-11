РОССИЯ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ С НАТО, ЧТО ХОЧЕТ: США НЕ ОТВЕТИЛИ НА 80 УДАРОВ ПО СВОИМ БАЗАМ

Что случится, если Россия захватит военное судно страны НАТО или контейнеровоз, который направляется в порт Одессы? Что случится, если мы уничтожим разведывательный беспилотник над Чёрным морем или спутник, который наводит удары по Крыму? Что произойдёт, если мы разбомбим военный аэродром Жешува, через который идёт снабжение украинской армии? Что случится, если мы ракетами разрушим часть нефтегазовой инфраструктуры ЕС? С 17 октября на американских военных на Ближнем Востоке было совершено порядка 80 нападений.