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Регионы России

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Некоторые Android-приложения требуют доработки для Googlebook с Intel

Некоторые Android-приложения требуют доработки для Googlebook с Intel

При этом Android-приложения изначально разрабатывались под архитектуру ARM, а на устройствах с Intel x86 они работают через аппаратный слой перевода кода.

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