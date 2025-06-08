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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Футбольная попытка Сангинова и суперпас Преториуса: лучшие моменты матча «Красного Яра» и «Металлурга»

Матч закончился со счетом 68:14. В начале игры Хушнуд Сангинов занес попытку, пнув мяч прямо в зачетку « Металлурга » (1:10 на видео).

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