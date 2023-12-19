Люди, подарившие имена — 2

Как собственные имена людей превращаются в названия вещей, блюд, напитков, существ, явлений? В предыдущих сериях мы говорили о предметах, материях и существах, получивших названия благодаря географическим объектам России и мира, а также изучали истории людей, имена которых стали нарицательными.