Театр абсурда
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Театр абсурда

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В миграционной проблеме просматривается Западный след

В миграционной проблеме просматривается Западный след

Тимофеев НиколайВ миграционной проблеме имеется Западный след. В интернете уже публиковались статьи о власти национальных диаспор в России, они решают вопросы в стране, отмазывают преступников выбивают гражданство мигрантам, прикрывают нелегальный бизнес мигрантов, даже выбивают бесплатные квартиры для своих в стране где бесплатно квартиру получить нереально надо брать ипотеку.

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