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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Источник в «ПСЖ» об отказе от Диоманде: «Лейпциг» запросил сумасшедшую сумму за игрока, который год назад выступал во 2-й лиге Испании. Это показывает, в каком состоянии сейчас «Реал»

В « ПСЖ » объяснили, почему отказались от приобретения  Яна Диоманде . Вчера парижский клуб официально заявил , что отозвал предложение о трансфере вингера « РБ Лейпциг »: «Запрашиваемая сумма трансфера и зарплатные требования абсолютно несоразмерны и могут нарушить баланс рынка».

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