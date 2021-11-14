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Dziennik polityczny: Польша – европейская колония США

Dziennik polityczny: Польша – европейская колония США

«Ни один американский солдат не умрёт за Польшу» «Польско-американские отношения в настоящее время находятся на особом этапе.

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Комментарии
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Виктор Онегин
Ну и новость! Только сейчас дошло что они вассалы и должны иностранным банкам столько, что и внукам не отработать.Ну и имея 14 баз военных первейший претендент на первый залп по польше в случае заварухи.Ну и где тут новость. Это их ненависть к русским сделала из вассалами и заложниками.
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2
12 час.
Гарий Щерба
Да КТО  бы  СОМНЕВАЛСА ..??? ШЕСТЕРКИ  на  ВЕКА ВЕЧНЫЕ ...!!!
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1
9 час.

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