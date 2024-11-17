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Парламентская газета

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Пекин поделился своим видением будущего АТР

Пекин поделился своим видением будущего АТР

Странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) нужно совместно двигаться в сторону общего развития. С таким призывом в своей речи на неформальной встрече руководителей Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества обратился председатель КНР Си Цзиньпин.

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