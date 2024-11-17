Пекин поделился своим видением будущего АТР

Странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) нужно совместно двигаться в сторону общего развития. С таким призывом в своей речи на неформальной встрече руководителей Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества обратился председатель КНР Си Цзиньпин.