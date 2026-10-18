Подборка юмористических картинок и мемов для воскресного утра 18 октября. Здесь найдётся место шуткам про механиков электромобилей, которые будут актуальны и в 1307, и в 2027 году, а также про дороги взрослой жизни и многое другое.
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