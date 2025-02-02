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Маск заявил, что департамент госэффективности США работает по 120 часов в неделю

Маск заявил, что департамент госэффективности США работает по 120 часов в неделю

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск в соцсети X заявил, что возглавляемый им новый департамент по достижению государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE) работает по 120 часов в неделю.

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