Маск заявил, что департамент госэффективности США работает по 120 часов в неделю

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск в соцсети X заявил, что возглавляемый им новый департамент по достижению государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE) работает по 120 часов в неделю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии