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Власти Украины предупредили об отключениях света в ближайшие дни из-за морозов

Власти Украины предупредили об отключениях света в ближайшие дни из-за морозов

На Украине в ближайшие дни ожидаются отключения электроэнергии из-за надвигающихся сильных морозов. Об этом предупредил директор энергетических программ украинского Центра Разумкова Владимир Омельченко в воскресенье, 7 января.

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