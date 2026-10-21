“Maryland Gov. Wes Moore (D) is converting reelection ads in the D.C. media market into messages selling voters on a redistricting amendment that’s currently unpopular,” the Washington Post reports.
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