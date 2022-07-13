Леброн Джеймс раскритиковал власти США из-за ареста чемпионки ОИ в России

Баскетбол , 12 июл, 23:16 0 Леброн Джеймс раскритиковал власти США после ареста баскетболистки Грайнер в России Звезда НБА заявил, что на месте баскетболистки Бриттни Грайнер, которая с февраля находится под арестом в Москве, задумался бы о том, хочет ли «возвращаться в такую Америку» Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Звезда НБА Леброн Джеймс раскритиковал власти США за недостаточное стремление вернуть на родину арестованную в России олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер.