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Леброн Джеймс раскритиковал власти США из-за ареста чемпионки ОИ в России

Леброн Джеймс раскритиковал власти США из-за ареста чемпионки ОИ в России

Баскетбол , 12 июл, 23:16  0  Леброн Джеймс раскритиковал власти США после ареста баскетболистки Грайнер в России Звезда НБА заявил, что на месте баскетболистки Бриттни Грайнер, которая с февраля находится под арестом в Москве, задумался бы о том, хочет ли «возвращаться в такую Америку» Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Звезда НБА Леброн Джеймс раскритиковал власти США за недостаточное стремление вернуть на родину арестованную в России олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер.

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