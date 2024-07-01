Международный аэропорт Бухареста имени Анри Коанды оштрафован

Национальное управление по защите прав потребителей Румынии (ANPC) оштрафовало Международный аэропорт Бухареста имени Анри Коанды – крупнейший в стране – на 10 тысяч леев (2008 евро) из-за неисправной системы кондиционирования.
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