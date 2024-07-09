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Мы соседи по планете

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Почему сорванные неспелыми фрукты дозревают

Почему сорванные неспелыми фрукты дозревают

Хорошо известно, что иногда фрукты собирают еще незрелыми. Это делают по разным причинам. Иногда нужно транспортировать продукцию на дальние расстояния, а бывает и так, что поспешить вынуждают погодные условия.

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