Икра, шампанское, картофель по новым ценам: праздничный стол становится роскошью

В стандартную корзину включены продукты для горячих блюд, закусок, овощной нарезки, бутербродов, салатов, а также фрукты, торт, напитки (включая игристое и столовое вино, коньяк, минеральную воду, сок и чай).
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