Гараж для хранения катеров построят в Барнауле недалеко от парка "Изумрудный"

Проект рассмотрели на заседании градсовета Проект здания гаража в Барнауле на улице Сизова, 3 Здание для хранения автотранспорта построят по адресу улица Сизова, 3, в Барнауле – неподалеку от парка "Изумрудный".
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