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РЕБЁНОК.РУ

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Творожная запеканка с красной смородиной

Творожная запеканка с красной смородиной

Эта творожная запеканка получается невероятно нежной, воздушной и буквально тает во рту. В ней потрясающе сочетаются сладкая основа и ягодная кислинка, а яркий соус делает подачу по-настоящему аппетитной и красивой.

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