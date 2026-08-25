Творожная запеканка с красной смородиной

Эта творожная запеканка получается невероятно нежной, воздушной и буквально тает во рту. В ней потрясающе сочетаются сладкая основа и ягодная кислинка, а яркий соус делает подачу по-настоящему аппетитной и красивой.
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