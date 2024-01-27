Спикер Джонсон: Решение Байдена по СПГ, это «отвратительный провал» и усиление РФ

Спикер палаты представителей Конгресса Майк Джонсон, написал в соцсети X о том, что решение президента США Джо Байдена о приостановке строительства терминалов по приему сжиженного газа в Европе, усиливает ее зависимость от России.
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