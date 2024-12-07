Психиатр объяснил, как родителям не упустить склонность ребенка к суициду

В результате самоубийств в 2023 году погибло 678 несовершеннолетних. Дети кончают с собой по самым разным причинам, которые взрослым кажутся незначительными, например ссора с родителями или неразделенная любовь.
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