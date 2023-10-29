Ярмарка школьных практик «Быть, а не казаться» впервые прошла в Нижнем Новгороде

Нижегородская ярмарка школьных практик «Быть, а не казаться» собрала в культурно –просветительском центре «Маяк» педагогов и специалистов в сфере образования самых разных регионов — от Красноярска до Сочи.
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