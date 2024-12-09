Бастрыкин: взяточники из МВД легализовали деньги через покупку ценностей

Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов легализовали часть денег через конвертацию в фиатные деньги для покупки, в том числе за границей, ювелирных изделий, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества, оформленных как на себя, так и на родственников, рассказал глава СКР Александр Бастрыкин в беседе с РИА Новости.