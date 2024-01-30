«Все мы находимся в одной лодке»

Возобновление карьеры звёздного хоккеиста Ильи Ковальчука стало одним из главных событий сезона КХЛ. В декабре 40-летний нападающий подписал до 30 апреля контракт с московским «Спартаком», в составе которого начинал карьеру в 1999 году.