«Все мы находимся в одной лодке»

Возобновление карьеры звёздного хоккеиста Ильи Ковальчука стало одним из главных событий сезона КХЛ. В декабре 40-летний нападающий подписал до 30 апреля контракт с московским «Спартаком», в составе которого начинал карьеру в 1999 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии