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Мировое обозрение

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Взрыв после атаки ВС РФ под Киевом произошёл на военных складах

Взрыв после атаки ВС РФ под Киевом произошёл на военных складах

Взрыв под Киевом на Житомирской трассе — это не просто очередная сводка с фронта. Это сигнал о том, как хрупка логистика тыла даже в сотне километров от линии боевого соприкосновения.

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