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Аргументы и Факты

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Зеленский в 2023 году указал спикеру Джонсону сроки одобрения помощи

Зеленский в 2023 году указал спикеру Джонсону сроки одобрения помощи

Украинский лидер Владимир Зеленский еще в декабре прошлого года назвал спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону крайний срок, когда американские законодатели должны одобрить выделение помощи Украине, пишет газета Politico.

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