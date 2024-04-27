Зеленский в 2023 году указал спикеру Джонсону сроки одобрения помощи

Украинский лидер Владимир Зеленский еще в декабре прошлого года назвал спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону крайний срок, когда американские законодатели должны одобрить выделение помощи Украине, пишет газета Politico.
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